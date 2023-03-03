VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
Mucize adası Bali'yi seviyoruz
Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
Hayallere sanatsal dokunuş
Hürrem Erman bana babalık yaptı
iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
İki ülkenin iyilik elçisi
Oscar dağıtacaklar
Tom Sizemore hayatını kaybetti
Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum
Keyfi yok
Gün birlik olma günü
Hırkanın geliri depremzedelere
1 milyon seyirciyle komedi rekoru
Gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor
Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Pakistan'da polis eski Başbakan Han'ı gözaltına almak için evine gitti
03 Mart 2023 Cuma 15:20:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 15:20:00

İmamoğlu'ndan Akşener'i kızdıracak açıklama! Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

ABONE OL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Altılı Masa'nın adaylık toplantısı sonrası ilk kez konuştu. İmamoğlu, "Benim adayım genel başkanımdır." dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere az bir süre kala Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak duyurulurken Altılı Masa'da ise halen henüz bir isim üzerinde uzlaşılabilmiş değil.

Dün adayın belli olacağına dair büyük umutlarla toplanan masadan "Adayımızı belirledik" mesajı çıktı, ama isim açıklanmadı. Aday konusunda kararın 6 Mart'ta açıklanacağı duyuruldu.

Masadaki beş parti liderinin anlaştığı ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uzlaşılan isim ile ilgili süre istediği kulislerde konuşulan bilgiler arasında yer aldı.

Akşener'in Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'ndan birinin aday olması konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor.

"BENİM ADAYIM GENEL BAŞKANIMDIR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Altılı Masa'nın adaylık toplantısı sonrası ilk kez konuştu. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programa konuk olan İmamoğlu "Adaylığımla ilgili bir mesele yok. Daha önce de şiddetle söyledim 'Benim adayım genel başkanımdır" dedi.

"ADAYLIĞIMLA İLGİLİ MESELE YOK"

Altılı Masa'nın adaylığın konuşulduğu son toplantısına değinen İmamoğlu "Benim adaylığımla ilgili mesele yok. Sürece memleket meselesi olarak bakıyorum. Bu konunun aşılması için feraset gerekiyor. Bu sayın genel başkanım ve sayın Akşener de vardır" ifadesini kullandı.

İYİ PARTİ'YE 'HDP' GÖNDERMESİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık tartışmaları sırasında İYİ Parti'ye HDP ayarı da verdi: Bu ittifakın içinde olmayan başka siyasi unsurların da bize destekleri olmuştur. Onu da biliyoruz.

Etiketler : Cumhur İttifakı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti HDP

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX