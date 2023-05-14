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14 Mayıs 2023 Pazar 22:58:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 22:58:00

İmamoğlu ile Yavaş'ın iddialarına Anadolu Ajansı'ndan cevap: Her türlü ithamı reddediyoruz

Kaynak: AA

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “Anadolu Ajansı yanıltıyor” ifadelerine Anadolu Ajansı'ndan tepki geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarına ilişkin iddialarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Anadolu Ajansı yanıltıyor" ifadelerine Anadolu Ajansı'ndan tepki geldi.

Anadolu Ajansı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi.:

"Anadolu Ajansı olarak Türkiye genelindeki sandıklardan 2500 çalışma arkadaşımız ve iş birliği yaptığımız araştırma şirketi aracılığıyla sandık sonuç tutanaklarını alıyoruz. Müşterilerimize sağladığımız veriler, her partinin ıslak imzası bulunan sandık sonuç tutanaklarına dayanıyor. Söz konusu tutanaklardaki sonuçları müşterilerimize doğrudan servis ediyoruz. Tutanaklar arasında bir ayrım gözetmiyor, tutanakları geliş sırasına göre hızlı bir şekilde iletiyoruz.

Daha önce kamuoyuna açıkladığımız stratejiye uygun olarak, verileri abonelerimize daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde iletebilmek amacıyla, sandıkların belli bir yüzdesi açılana kadar herhangi bir paylaşımda bulunmadık.

Anadolu Ajansı, her türlü siyasi tartışmadan bağımsız bir şekilde görevine devam edecektir. Anadolu Ajansı olarak şirketimize yönelik her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyor, dezenformasyon içeren tüm itham ve iddialara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı beyan ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler : imamoğlu seçim 2023 anadolu ajansı Mansur Yavaş seçim
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