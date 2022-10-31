İlk halk konseri
90'ların fenomen grubu İzel-Çelik-Ercan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Aliağa'da konser verdi.
90'ların fenomen grubu İzel-Çelik-Ercan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Aliağa'da konser verdi. 30 yıl aradan sonra ilk kez bir halk konserinde sevenleriyle buluşan İzel-Çelik-Ercan, dinleyenlere Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşattı.
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