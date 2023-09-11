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İletişim Başkanlığından "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu"
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11 Eylül 2023 Pazartesi 14:29:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 14:29:00

İletişim Başkanlığından "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu"

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan'ın katılımıyla, "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu tarafından yarın Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenecek sempozyumda, hazırlanacak yeni anayasanın çağın demokratik gerekleri ile temel hak ve hürriyetleri güvence altına alması yönündeki temel yaklaşımlar ele alınacak.

Sempozyumun, "Yeni Anayasa İhtiyacı ve Temel Yaklaşımlar" başlıklı ilk oturumunda, 1876 tarihli Kanun-i Esasi'den 1982 Anayasası'na kadar kabul edilen anayasalar ele alınacak. Ayrıca hazırlanacak yeni anayasanın hangi değerleri esas alması gerektiği değerlendirilecek.

"Yeni Anayasada Hak ve Özgürlükler Yaklaşımı ile Erklerin Düzenlenme Esasları ve İlişkileri" başlıklı ikinci oturumda ise yeni anayasada yasama, yürütme ve yargı erklerinin hangi ilke ve değerler ekseninde düzenlenmesi gerektiği ortaya konulacak. Bunun yanı sıra yeni anayasanın çağın demokratik gereklerine ve insan onuruna yaraşır şekilde temel hak ve hürriyetleri güvence altına alması yönündeki temel yaklaşımlar tartışılacak.

Sempozyumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ile hukukçular konuşma yapacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan iletişim başkanlığı anayasa
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