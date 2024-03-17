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17 Mart 2024 Pazar 01:31:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 01:31:00

İletişim Başkanlığı 'Dolar 15 gün sonra 40 TL olacak' iddiasını yalanladı

Kaynak: DHA

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada 'Merkez Bankası'nın raporu sızdı, dolar 15 gün sonra 40 TL olacak' iddialarını yalanladı.

İletişim Başkanlığı DMM, bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan 'Merkez Bankası'nın raporu sızdı, dolar 15 gün sonra 40 TL olacak' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM tarafından sosyal medyadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu", "Dolar, 15 gün sonra 40 TL olacak", "Merkez Bankası'nın raporu sızdı" şeklindeki iddialar doğru değildir. Doların 15 gün sonra 40 TL olacağına dair herhangi bir rapor kesinlikle yoktur.

Söz konusu asılsız haberlerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının her ay yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi manipülatif şekilde dezenformasyona konu edilmiştir. TCMB, her ay finansal ve reel sektörden piyasa katılımcılarına temel makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini sormakta ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. Kamuoyu ile paylaşılan bu anketin, "sızdırılmış belge" olarak nitelendirilmesi manipülasyonu gözler önüne sermektedir. Anket sonuçları sadece katılımcılarının beklentilerini yansıtmakta, piyasa beklentilerindeki aylık değişimleri göstermektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi, Merkez Bankasının kurumsal beklenti ve tahminlerini içermemektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi'nin 15 Mart 2024 tarihinde yayımlanan Mart 2024 anketinde, piyasa katılımcılarının Mart ayı sonu ABD Doları kur beklentisi 32,63 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası, bahse konu haberlerle ilgili piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma kenar başlıklı TCK md. 217/A hükmünden suç duyurusunda bulunacaktır. Manipülatif amaçlarla kasıtlı olarak servis edildiği açıkça görülen yalan haberlere itibar etmeyiniz" denildi.

Etiketler : Dezenformasyonla Mücadele Merkez Bankası raporu dolar
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