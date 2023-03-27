İkinci hayata vefa dövmesi

Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binada apartman görevlisi olarak çalışan Mehmet Çabuk'un enkaz altındaki yerini arama-kurtarma köpeği Çakıl tespit etti. Enkazdan üç gün sonra çıkarak ikinci hayatına başlayan Çabuk, Çakıl'ın resmini koluna dövme yaptırdı.

K-9 CİNSİ ARAMA KURTARMA KÖPEĞİ

Kahramanmaraş'ta depremlerde yıkılan bir binada apartman görevlisi olarak çalışan Mehmet Çabuk'un enkaz altındaki yerini Ankara İtfaiyesi canlı insan arama-kurtarma köpeği K-9 cinsi Çakıl tespit etti. Uluslararası canlı arama belgeli Çakıl, 29 noktada birçok depremzedenin de enkaz altından çıkarılmasını sağladı. Ankara İtfaiyesi'ne bağlı K-9 Amirliği'nde görevli köpek eğitmeni Engin Yılmaz, Ankara'da bulunan dövme stüdyosuna depremzede Mehmet Çabuk'u davet etti. Depremzede Çabuk, Çakıl'ın resmini ve ismini dövme ile sol koluna yaptırdı.

8 KATLI APARTMANIN ZEMİNİNDEYDİ

Enkaz altından nasıl kurtulduğunu anlatan Mehmet Çabuk, "Enkaz altında 3 gün kaldım. 8 katlı apartman üstümdeydi. Birinci ve ikinci gün kurtarma olmadı. Üçüncü gün seslendim, bir köpeğin sesini duydum. Yukardan birisi 'Sesimi duyuyorsan üç kez duvara vur' dedi. Ben sesini duyup, belki 100 kere duvara vurdum. Beni Çakıl bulmuş" dedi. Ankara'da İtfaiyesi merkez yerleşkesinde Çakıl ile hasret gideren Çabuk, "Önceden köpeklere hiç dokunamazdım, çekinirdim. Kahramanmaraş'tan Ankara'ya Çakıl'ı görmeye geldim. Resmini ve ismini koluma dövmesini yaptırdım" diye konuştu.