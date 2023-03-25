İki yeni banka kuruluyor: Resmi Gazete'de yayımlandı

BDDK, iki yeni banka kurulması ve bir bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Asır Yatırım Bankası, 600 milyon lira kuruluş sermayesiyle faaliyet izni aldı. Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar lira sermayeli Ziraat Dinamik Banka ismiyle bir dijital banka kuruldu.

Ayrıca, Hatay Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.