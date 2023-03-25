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İki yeni banka kuruluyor: Resmi Gazete'de yayımlandı
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25 Mart 2023 Cumartesi 04:26:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 04:26:00

İki yeni banka kuruluyor: Resmi Gazete'de yayımlandı

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu iki yeni banka kurulmasına ve bir bankaya faaliyet izni verilmesine onay verdi.

BDDK, iki yeni banka kurulması ve bir bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Asır Yatırım Bankası, 600 milyon lira kuruluş sermayesiyle faaliyet izni aldı. Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar lira sermayeli Ziraat Dinamik Banka ismiyle bir dijital banka kuruldu.

Ayrıca, Hatay Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.

Etiketler : Resmi Gazete BDDK YENİ BANKA

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