İETT'de arızalar bitmiyor... Dumanlar çıkararak trafikte ilerledi

İETT'deki arızalar gün geçtikçe artıyor. Bu kez de seyir halindeki bir otobüsten yoğun duman çıktığı görüldü.

Arızalanan İETT aracı, arkasından dumanlar çıkararak trafikte ilerledi. Bozuk İETT, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de vatandaş kamerasına yansıyan görüntü sosyal medyada gündem oldu.