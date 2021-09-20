20 Eylül 2021 Pazartesi 13:04:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 13:06:00
İETT'de arızalar bitmiyor... Dumanlar çıkararak trafikte ilerledi
İETT arızalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez de bir otobüsten yoğun duman çıktığı kameralarca kaydedildi.
İETT'deki arızalar gün geçtikçe artıyor. Bu kez de seyir halindeki bir otobüsten yoğun duman çıktığı görüldü.
Arızalanan İETT aracı, arkasından dumanlar çıkararak trafikte ilerledi. Bozuk İETT, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sarıyer'de vatandaş kamerasına yansıyan görüntü sosyal medyada gündem oldu.