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İETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdi
13 Ekim 2022 Perşembe 09:57:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 09:57:00

İETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdi

Kaynak: AA

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İstanbul Fatih'te İETT otobüsünün sürücüsü, tartıştığı yolcuyu darbederek araçtan indirdi.

Alınan bilgiye göre, Pazartekke durağında otobüsün Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini soran yolcuyla sürücü arasında tartışma yaşandı.

Yolcunun yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini gören şoför, otobüsü yol kenarına park etti. Darbettiği yolcuyu hakaret ederek araçtan indiren şoför, daha sonra yoluna devam etti.

O anlar, yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler : Pazartekke durağı cep telefonu kamerası Cevizlibağ
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