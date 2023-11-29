İDO'da hava muhalefeti sebebiyle sefer iptali

İDO'dan yapılan açıklamada, yolcuların güncel seferleri internet adreslerinden takip edebileceği belirtildi.

Açıklamada, Eskihisar-Topçular, Sirkeci-Harem, Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova seferlerinin halen devam ettiği ifade edildi.