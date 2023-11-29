29 Kasım 2023 Çarşamba 21:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 21:00:00
İDO'da hava muhalefeti sebebiyle sefer iptali
Kaynak: AA
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İDO'dan yapılan açıklamada, yolcuların güncel seferleri internet adreslerinden takip edebileceği belirtildi.
Açıklamada, Eskihisar-Topçular, Sirkeci-Harem, Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova seferlerinin halen devam ettiği ifade edildi.
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