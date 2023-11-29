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29 Kasım 2023 Çarşamba 21:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 21:00:00

İDO'da hava muhalefeti sebebiyle sefer iptali

Kaynak: AA

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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İDO'dan yapılan açıklamada, yolcuların güncel seferleri internet adreslerinden takip edebileceği belirtildi.

Açıklamada, Eskihisar-Topçular, Sirkeci-Harem, Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova seferlerinin halen devam ettiği ifade edildi.

Etiketler : İDO iptal hava muhalefeti sefer iptal İSTANBUL DENİZ OTOBÜSÜ
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