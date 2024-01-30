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30 Ocak 2024 Salı 09:25:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 09:25:00

İDO seferleri iptal oldu

Kaynak: AA

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İDO bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları ve tarife değişikliği nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.30'da Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 12.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 15.00'te Pendik-Yalova, 15.30'da Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 16.00'da Yalova-Pendik, 17.00'de Pendik-Yalova, 18.00'de Yalova-Pendik ve 19.00'da Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri olumsuz hava koşulları, saat 19.00'da Pendik-Yalova ve 20.00'de Yalova-Pendik seferleri ise tarife değişikliği nedenleriyle iptal edildi.

Etiketler : ido sefer iptal
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