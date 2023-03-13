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13 Mart 2023 Pazartesi 13:15:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 13:15:00

İcra yoluyla çocuk teslimine son veren özel merkez sayısı 597'ye ulaştı

Kaynak: AA

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Adalet Bakanlığı, velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapıldığı çocuk görüşme merkezi sayısını 597'ye çıkardı.

Alınan bilgiye göre, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığınca, valilikler ve belediyelerin desteğiyle ilk olarak 11 ilde çocuk görüşme merkezi kuruldu.

Bu kapsamda, tartışmalara da neden olan "icra yoluyla çocuk teslimi"ne son veren yeni uygulama, 4 Nisan 2022'den itibaren Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak'ta faaliyete başladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın çocuk görüşme merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik talimatı üzerine il ve ilçelerde merkezlerin kurulması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 413 il ve ilçede çocuk görüşme merkezi hizmete sunuldu. Bugün itibarıyla 9 il ve 59 ilçede daha merkezlerin faaliyete başlamasıyla 481 il ve ilçede çocuk görüşme merkezleri açılmış oldu. Son hizmete alınan merkezlerle birlikte ülke genelindeki çocuk görüşme merkezi sayısı 597'ye yükseldi.

Çocuk görüşme merkezlerinde, 4 Nisan 2022'den bu yana 6 bin 260 çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemi yapıldı.

TESLİM İŞLEMLERİ ÜCRETSİZ

Daha önce icra müdürlükleri aracılığıyla belirli bir harç ve ücret yatırılarak icra memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan çocuk teslimi işlemleri, yeni düzenlemeyle çocuk görüşme merkezlerinde, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri tarafından yerine getiriliyor.

Çocuk teslimine ilişkin işlemlerde harç ve masraf ya da başka herhangi bir ücret alınmıyor. Giderler, Adalet Bakanlığının bütçesinden karşılanıyor.

Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek özel hazırlanan görüşme merkezlerindeki işlemler, uzmanlar tarafından çocukla ve taraflarla iletişim kurularak, nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek rızaya dayalı gerçekleştiriliyor.

Etiketler : adalet bakanlığı icra çocuk velayet

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