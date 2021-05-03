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03 Mayıs 2021 Pazartesi 07:45:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 07:45:00

İçişleri yanıtladı: Tam kapanmada emekliler maaşlarını nasıl alacak?

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs'ta yapılacak maaş ve bayram ikramiyelerinin nasıl alınacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Buna göre vatandaşlar, güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla en yakın banka şubesine ve ATM'lere gidebilecek.

Tam kapanmada emekliler maaşlarını nasıl alacak? Merak edilen sorunun cevabını İçişleri Bakanlığı yanıtladı.

EMEKLİLER EN YAKIN BANKA VE ATM'LERDEN MAAŞLARINI ÇEKEBİLECEK

Emekliler, tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs'taki maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanacak takvim ve sürelere uymak, T.C. kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelmek ve güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla bankalara ve ATM'lere gidebilecek.

MESAFE KURALLARINA DİKKAT

Ödemeler sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınacak, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılacak.

Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.

ÖDEMELER 5-15 MAYIS ARASI YAPILACAK

Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin 5-10 Mayıs'ta gerçekleşeceği hatırlatılarak, bu kapsamda, PTT kartına ya da İBAN numarasına gönderileceklerin haricindeki toplam 1 milyon 633 bin 94 hak sahibinin ödemelerinin, valilerin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Hak sahiplerine ödemeleri, ikametlerde teslim edilecek.

Etiketler : EMEKLİ MAAŞ TAM KAPATMA
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