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04 Mart 2022 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 11:30:00

İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi

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İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede, açık alanda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada ''Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu sürüyor'' denildi.

Genelgede, Kovid-19 salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esasların, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlendiği vurgulandı.

Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin yazısında, "Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanmasının önemli hale geldiği"nin vurgulandığı aktarılan genelgede, maske kullanımı, HES kodu ve PCR testine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesinin istendiği kaydedildi.

Bu kapsamda, maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamaları 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla sonlandırıldı.

Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanmak zorunlu olmayacak.

Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanımı zorunlu olmaya devam edecek.

HES KODU UYGULAMASI SONA ERDİ

Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması uygulaması da 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla sona erdirildi.

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı uygulaması da aynı tarih itibarıyla sonlanırken, bundan böyle Sağlık Bakanlığının ilgili yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmeyecek.

Sağlık Bakanlığının ilgili yazısı doğrultusunda 3 Mart 2022 tarihinden itibaren sınır kapılarından ülkeye girişte uygulanacak usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Buna göre, hava yolu ile sınır kapılarından ülkeye girişlerde Dünya Sağlık Örgütü veya Türkiye tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28'inci gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacak.

Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarından ülkeye giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenilmeyecek.

12 yaş altındaki çocuklar, Türkiye'ye girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacak.

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel "SARS­CoV­2 PCR testi" ve karantina uygulamasından muaf olacak.

Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri saklı olacak.

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