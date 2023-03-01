İçişleri Bakanlığı'ndan 'çocuk kaçırma' iddialarına yalanlama
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanlığı, deprem sonrasında, çocuk kaçırma iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden herhangi bir ihbar, müracaat ve tespitin bulunmadığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, bazı sosyal medya hesaplarında, deprem bölgesinde çocuk kaçırma olaylarının meydana geldiği yönünde asılsız paylaşımların yapıldığını kaydetti.
"Deprem bölgesinde kayıp çocuklar" iddialarını yanıtladı
Açıklamada, "Deprem sonrasında; çocuk kaçırma iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden herhangi bir ihbar ve müracaat olmadığı gibi kolluk birimlerince yapılan bir tespit de bulunmamaktadır. Felaketin yaralarını en kısa sürede sarmak için Aziz Milletimiz ve devletimiz el ele mücadele verirken, bu ve benzeri spekülasyonlara itibar edilmemeli, doğru bilgi için sadece yetkili kurumların açıklamaları dikkate alınmalıdır. Asılsız iddiaları gündeme getirenler ve yayanlar hakkında işlem başlatılmaktadır." denildi.
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