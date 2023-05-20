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20 Mayıs 2023 Cumartesi 10:44:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 10:44:00

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'Afetzede' genelgesi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, afetzedelerin tahliye ve geri dönüşlerine yönelik işlemlerin kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri" konulu genelgeye işaret edildi.

Buna göre, diğer illerden afet bölgesine, afet bölgesinden geçici olarak yaşadıkları diğer illere, afet bölgesinden afet bölgesine gidiş dönüş yapmak isteyenlerle ilgili tahliye taleplerinin karşılanması işlemleri kesintisiz devam ediyor.

Bu kapsamda, afetzede vatandaşların geri dönüş ve yol masraflarının karşılanması iş ve işlemlerinin yürütülmesi için valilik, kaymakamlıklar bünyesinde daha önce oluşturulan birimler görevlerini sürdürüyor.

Belirlenen tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarının adres ve iletişim bilgilerine valilikler ve kaymakamlıkların internet ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.

GERİ DÖNMEK İSTEYEN AFETZEDELERİN BİLET ÜCRETLERİ KARŞILANIYOR

"Yol masraf belgesi" talep eden depremzedeler "https://tahliye.afad.gov.tr" adresinden sisteme giriş yapabiliyor.

Tahliye ve geri dönüşler konusunda müracaat noktalarına başvuran afetzedelerin bilet ücretleri karşılanıyor. Kendi imkanlarıyla bilet alan afetzedelerin talep etmeleri halinde bilet ücretleri ödeniyor. Yapılacak ödemelerin depremzede vatandaşların T.C. kimlik numaraları üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

Çıkış illerindeki tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarına müracaat yapamadan afet bölgesindeki merkezlere ulaşan afetzedelere de gerekli kolaylıklar sağlanarak talepleri halinde yol masraf tutarları karşılanıyor.

7 gün 24 saat çalışma esaslı oluşturulan tahliye ve müracaat merkezlerine başvuran vatandaşların ulaşım noktasında uygun vasıtalarla gidiş dönüşlerinde gerekli her türlü imkan ve kolaylık daha önce yapıldığı şekilde kesintisiz yürütülüyor.

Etiketler : içişleri bakanlığı afad genelge afetzede yol masrafları
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