02 Mayıs 2021 Pazar 22:06:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 22:07:00
İçişleri Bakanlığınca düzenlenen Çalışma Muafiyet İzni Belgesi sayısı 3 milyon 21 bin 778'e ulaştı
Kaynak: AA
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Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendiği açıklandı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, çalışma izni belgesi alanlara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlenmiştir.
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