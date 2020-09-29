İçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: PKK'lı iki terörist teslim oldu
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, "İstanbul ve Mardin il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen ikna çalışmaları sonucunda, 2 terör örgütü mensubu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olmuştur" açıklamasını yaptı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 170'e yükseldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik, İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen ikna çalışmaları neticesinde, iki teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Açıklamada, teslim olan teröristlerden birinin 2015 yılında örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet gösterdiği bilgisine yer verildi.
Öte yandan, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 170'e yükseldi.
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