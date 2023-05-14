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14 Mayıs 2023 Pazar 10:16:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 10:16:00

İçişleri Bakanı Soylu: 601 bin güvenlik görevlimiz görevlerinin başında

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim güvenliğiyle ilgili, "601 bin güvenlik görevlimizin yanı sıra 79 helikopterimiz, 8 uçağımız da olaylar için görevinin başındadır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Yüksek Seçim Kurulu'nun yönetiminde olan bu seçimle ilgili güvenlikle alakalı önlemleri 3 aşamada bugüne kadar almaya çalıştık. Birincisi seçim öncesi, ikincisi seçim anı yani bugün ve seçim sonrası. Seçim öncesinde 2018 seçimlerinde toplam 311 olay oldu. 2023 seçimlerinde ise 280 olay oldu. Yani 2018 seçimlerinden daha az bir olayla seçim öncesi olay sayısını kapatmış olduk.

"601 BİN GÖREVLİMİZİN YANI SIRA 79 HELİKOPTERİMİZ, 8 UÇAĞIMIZ DA OLAYLAR İÇİN GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

Seçimlerde 601 güvenlik görevlisinin görev yaptığını belirten Soylu şunları söyledi:

"Türkiye 1833'ten beri büyük bir seçim tecrübesine sahiptir. Hem seçimlerin güvenliği açısından büyük bir tecrübesi ve anlayışı söz konusudur. Biz de bu seçimler için Yüksek Seçim Kurulu ile birlikte özellikle hem 8 ayrı bölgede bir ayrım yaptık ve bunların her birinde toplantılar ve koordinasyonlar yaptık. Bugün 601 bin güvenlik görevlimiz şu anda görevlerinin başındadır ve seçimin sonuna kadar güvenliği sağlayacaklar. Hem okulların iç güvenliği hem okulların dış güvenliği aynı zamanda seçim kurullarının güvenliği, ilçe seçim kurullarının herhangi bir olayda güvenlik görevlilerini çağırması neticesinde görevlerimizin başındayız. Aynı şekilde yaklaşık 601 bin görevlimizin yanı sıra 79 helikopterimiz, 8 uçağımız da olaylar için görevinin başındadır."

Seçim güvenliği için gereken tüm tedbirlerin günler öncesinden alındığını aktaran Bakan Soylu şunları belirtti:

"Aynı zamanda okulların jeneratör, kamera, ışıklandırma bütün tertibatı içerisinde günler öncesinden gerekli tüm tedbirler alınmış ve 13 Mart'ta yayınlanan seçim güvenliği genelgesindeki tüm maddelerimiz tek tek hem valilerimiz hem kaymakamlarımız hem ilçe emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız seçim kurullarıyla koordineli olacak şekilde tamamlanmıştır."

"DEPREM BÖLGESİNDE 1158 ALANDA SEÇİM KONTEYNERLERİ KURULMUŞTUR"

Deprem bölgesiyle ilgili de oy kullanmada herhangi bir sorun söz konusu olmadığını vurgulayan Soylu, "1158 alanda oyunu kullanabileceği seçim konteynerleri kurulmuştur. Sabah saatlerinden itibaren sandıklarda sorunsuz bir şekilde başlamıştır ve devam etmektedir" dedi.

Soylu konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bütün Türkiye'ye, ülkemize, milletimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Gördüğüm kadarıyla sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye'nin birçok yerinde geçen seçimlere bazaran daha yoğun bir şekilde oy kullanma söz konusu. İnanıyorum ki Türkiye en doğru kararı bu seçim neticesinde demokratik bir şekilde verecektir. Hayırlı uğurlu olsun."

Etiketler : süleyman soylu istanbul oy kullanma seçim güvenliği güvenlik
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