"2022 yılında şu ana kadar yaşanan kadın cinayeti sayısı 260"

İçişleri Bakanı Soylu: 2022 yılında şu ana kadar yaşanan kadın cinayeti sayısı 260

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılında şu ana kadar yaşanan kadın cinayeti sayısının 260 olduğunu duyurdu.

"Kadına şiddet sorununu yargıya gelmeden çözmeliyiz"