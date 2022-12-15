15 Aralık 2022 Perşembe 15:29:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 15:29:00
İçişleri Bakanı Soylu: 2022 yılında şu ana kadar yaşanan kadın cinayeti sayısı 260
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılında şu ana kadar yaşanan kadın cinayeti sayısının 260 olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılında şu ana kadar yaşanan kadın cinayeti sayısının 260 olduğunu duyurdu.
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