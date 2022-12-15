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"Kadına şiddet sorununu yargıya gelmeden çözmeliyiz"
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15 Aralık 2022 Perşembe 15:12:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 15:12:00

Bakan Bozdağ: Kadına şiddet sorununu yargıya gelmeden çözmeliyiz

Kaynak: TRT Haber

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Adalet Bakanı Bozdağ, "Kadınlarımıza karşı işlenen cinayet suçlarının cezası caydırıcı hale getirilmiştir. Suçu önleyici mekanizmalara ihtiyaç var, kadına şiddet sorununu yargıya gelmeden çözmeliyiz" dedi. dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı'na katıldı.

Bakan Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

(İstismar dosyası) Suç işleyenlere karşı yasa neyi emrediyorsa hukukun içinde gereği yapılacaktır.

Kadınlarııza karşı işlenen cinayet suçlarının cezası caydırıcı hale getirilmiştir. Suçu önleyici mekanizmalara ihtiyaç var, kadına şiddet sorununu yargıya gelmeden çözmeliyiz.

(YSK üyelerine hakaret davası) Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerce kullanılıyor. Her yargı kararına siyaseti bulaştırmak hukuka büyük zarar vermektedrir.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler : bekir bozdağ kadın cinayet şiddet
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