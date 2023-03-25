Kalın'dan F-16 açıklaması: Olmazsa alternatif üretiriz!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündemde yer alan hususlar hakkında katıldığı bir canlı yayın programında açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ F-16 TEMASLARI

Kalın, "Kongreyi ikna etmesi gereken ABD yönetimi. Biden yönetimi de F-16 programını desteklediklerini söyledi. Bu memnuniyet verici. Kongre ayağında bunu İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle şartlı hale getirmek isteyenler var. Başka formül bulunması gerekiyor, o formül ne olur bilmiyorum ABD'nin kendi iç meselesi. Biz tabii bu programı destekliyoruz. Bu program olmazsa biz hava gücünde zafiyet gösteririz gibi bir hava içerisinde değiliz. Böyle bir panik hali içerisinde değiliz. Olursa iyi olur. Ama olmazsa alternatifler üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin yerli projelerine atıfta bulunan İbrahim Kalın, "F-16 ayarında benzer özelliklere sahip İHA'lar yapılmaya başlandı. Özellikle Kızılelma. Orada muazzam bir gelişme var. ABD'nin nasıl hareket edeceğine bağlı. Olursa iyi olacağı kanaatindeyiz. Senatoda yaptığım görüşmelerde, 'İsveç ve Finlandiya'yı şartlı hale getirirseniz, mantıksal bir hata yaparsınız. Bunların ikisi farklı konu. Bunları birbirinden ayrıştırın. Ama siz bunu Türkiye'ye karşı bir baskı unsuru olarak kullanmaya çalışırsanız ben de size karşı teklifle gelirim. Size F-16'ları onaylayana kadar biz de İsveç'i onaylamıyoruz desem o zaman ne yapacaksınız. O zaman cevapsız kalıyorlar. İlgisiz alakasız konuları bir araya getirerek, Türkiye'ye baskı yapmayın. Bu işe yaramaz. Siz baskıyı yaparsınız biz başka çıkış buluruz." şeklinde konuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT KUZEY IRAK'TA DÜŞEN HELİKOPTER

Kuzey Irak'ta terör örgütüne (PKK/YPG) ait düşen helikopter için de yorum getiren Kalın, "Kim almış, kime vermiş, kim kullanıyor bunların bütün detayları ortaya çıkacak. İstihbaratımız araştırıyor, detaylar netleşirse paylaşırız." ifadelerine yer verdi.

ABD'Lİ KOMUTANLARIN TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'Yİ ZİYARETİ

Kalın, "ABD tarafı sadece Amerikan askerleri ile görüşüldüğünü PYD/YPG'lilerle görüşülmediğini söylüyorlar. Suriye'deki terör tehditlerini ortadan kaldırmak için bir başka terör tehditleriyle çalışmak mantıksal olarak tutarsızlıktır. Buna gerek yok. Bu Suriye halkına da saygısızlıktır. Bu rahatsızlığımızı ABD'ye ilettik." açıklamasını yaptı.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

CUMHUR İTTİFAKI'NIN GENİŞLEMESİ

Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bir lider diplomasisi devreye girdi. Yeniden Refah Partisi'yle ilkeler konusunda anlaşıldı. Belli ilkeler üzerinde müzakereler yapılıp sonuca varıldı. Kamuoyunda iddia edildiği gibi milletvekilliği pazarlığı ve 6284 yasası gibi konular gündeme gelmedi. Cumhurbaşkanımızın Yeniden Refah Partisi'yle doğrudan bir teması oldu. Sayın Erbakan'la bir görüşmesi de oldu.

KADINA ŞİDDET TARTIŞMASI

Müzakereleri sonlandıran ve sonra tekrar başlatan konu 6284 yasası değildi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde taviz asla söz konusu olamaz ve gündeme gelmez. Konu çok yenlil olarak bütünüyle ele alınmalı. Yalnızca yasayla kadına şiddet önlenemez.

14 MAYIS SEÇİMLERİ

Böyle büyük bir depremin ardından seçimlerin 3 ay sonra yapılması Türk demokrasisinin altyapısının güçlü olduğunun kanıtıdır. Bütün siyasi partiler her zaman sandığa sandıkta tecelli eden sonuca saygı duymuşlardır. Dolayısıyla sandık namustur.

BAKANLARIN MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI

Seçimlerin birinci konusu deprem. Kampanya buna göre revize edildi. Ağırlığı olan siyasi aktörler sahada halkla buluşacak. Bu dokunulmazlık için alınmış bir karar değil.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASI TARTIŞMASI

Her seçim döneminde bu konu gündeme geliyor. Cevabı verilse de gündeme taşıyanlar var. Bu kadar bilgi, belge ortaya konduktan sonra hala bunun tartışılıyor olması eğer siyasi kaygıyla yapılıyorsa siyasi bir kayıptır. Buradan bir yıpratma siyaseti izleyelim, milletin zihnine bir şüphe düşürür müyüz gibi bir niyetle hareket ediyorlarsa bilgiler belgeler ortada Marmara Üniversitesi açıklama yaptı, İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Bu tür hamleler siyasetin seviyesini düşürüyor.

FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Finlandiya'nın bizim açımızdan NATO'ya üyeliği önünde bir engel kalmadı. Finlandiya tabiri caizse bu oyuna bir sıfır önde başladı. Finlandiya her zaman yapıcı bir tutum içinde oldu. Bizim taleplerimiz konusunda daha şeffaf ve daha yapıcı bir tutum aldı. Değerlendirmemiz sonucunda Finlandiya'yı onaylamayı doğru bulduk.

İsveç'e tamamen kapı kapanmadı. İsveç'in terörle mücadele yasası 1 Haziran'da devreye girecek. Bunu tamamladıkları zaman bizim güvenlik kaygılarımızı giderecek adımların atıldığını gördüğümüz zaman süreci değerlendireceğiz. Biz prensip olarak NATO'nun genişlemesine karşı değiliz.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Washington'da genel olarak yönetimin bazı isimlerini bir kenara koyacak olursam, belli kanaat önderlerini de kenara koyacak olursam özellikle Ukrayna savaşı bağlamında savaş yanlısı bir iklim var. Savaş devam etsin istiyorlar. Savaşın uzamasını istiyorlar ve maalesef savaş şiddetlenerek devam edecek, öyle görünüyor. İki yıl, üç yıl bir savaştansa 10 yıl müzakere edelim. Yaptırımlar Rusya'yı Çin'e itiyor.

MISIR VE SURİYE İLE NORMALLEŞME ADIMLARI

Tarihler üzerinde çalışıyorlar. Dışişleri Bakan yardımcıları düzeyinde ilk defa 4'lü toplantı yapılacak. İran da toplantıya dahil olacak. İlk toplantı Moskova'da olmuştu. Onun devamı mahiyetinde Dışişleri Bakanları düzeyinde olacak ama önce Dışişleri Bakan yardımcıları düzeyinde olacak. Bu yola çıkarken 3 temel konumuz var. Terörle mücadele daha hızlı mesafe alabilmek, siyasi sürecin ilerletilmesi-Astana sürecinin devam ettirilmesi ve Suriyeli mültecilerin onurlu bir şekilde evine dönebilmesi. Buralarda mesafe alabildiğimiz sürece bu süreç bizim için anlamlı hale gelir. Rejimden kaynaklı bir direnç var. Süreci sabote eden yaklaşımlar var. Biz bunu daha önce de gördük. Bu toplantıların amacı Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ama aynı zamanda bizim güvenlik kaygılarımızı dikkate alan bir düzen oluşturmamız. Bunun için de siyasi müzakerenin devam etmesi gerekiyor. Haftalar içinde toplantı trafiği yeniden başlayabilir.

LİDERLER GÖRÜŞECEK Mİ?

Şuan öyle bir hazırlık yok. Ön çalışmalar ilerlesin bir görelim süreci. Bu perspektif tam oturup operasyonel hale geldikçe, diğer alternatifler değerlendirilir.

Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti verimli geçti. Daha önce de yardımcılar düzeyinde bir süreç devam ediyordu. Orada Doğu Akdeniz, Libya, Büyükelçilerin atanması gibi konular görüşüldü. 11 yıllık duraklama döneminden sonra bunları canlandırmak zaman alıyor. Ortada stratejik bir vizyon ortaklığı olunca aşağıya doğru bu operasyonel konuları yönetmek daha kolay oluyor. Bu ortaklık oluştu. Bunun bir neticesi olarak Dünya Kupası sırasında Cumhurbaşkanımız Sisi ile el sıkıştı. Büyükelçilerin atanması yakın vadede gerçekleşecek şeyler. Bu iyi ilişkiler bölgenin faydasınadır. Biz işbirliğini hızlandırmaktan yanayız. Bakanımızın ziyaretine kadar Mısır tarafında kısmi bir yavaş hareket etme vardı. Artık bunun aşıldığını görüyoruz. Bundan sonra sürecin hızlanacağı kanaatindeyim. Çıkarlarımızın örtüştüğü bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz.