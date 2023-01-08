İBB'nin metro fiyaskosu... İlk günden 'teknik arıza' anonsu
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yıl aradan sonra açılışını gerçekleştirdiği Dudullu-Bostancı Metro Hattı kullanılamadı. Açıldığı gün arızalanan ve bazı duraklarda yürüyen merdivenlerin ve asansörün kullanıma açılmadığı 24 ekibi tarafından görüntülendi.
Muhalefet lideri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nda bir ilk yaşandı. Açıldığı gün 'teknik arıza' anonsu yapılan metro hattında vatandaşların 1 saati aşkın beklemeleri ve tam olarak tamamlanmayan metro hattı 24 ekibi tarafından görüntülendi. İşte o anlar...
2019 yılında yapımı devam eden yüzde 70'inin tamamlandığı Dudullu- Bostancı Metro Hattı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilmişti. Aradan geçen 4 yılın ardından tamamlanan metro hattı açıldığı gün arızalandı. Vatandaşları adeta çileden çıkartan manzara tam 1 saati aşkın devam etti. Metro istasyonundaki yoğunluk ve vatandaşların isyanı 24 ekibi tarafından kayıt altına alındı.
Gizemli açılış gerçekleştiren CHP'li İBB, vatandaşların ve basının metro kullanmasına izin vermemişti. İlk günden teknik arıza anonsu yapılan metro hattında bazı duraklarda yürüyen merdivenlerin ve asansörün kullanıma hazır olmadığı görüntülendi.
- İBB'nin metro fiyaskosu... İlk günden 'teknik arıza' anonsu
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