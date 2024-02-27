M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda dün sabah arıza meydana geldi. Yenikapı'dan metroya bindikten sonra arıza nedeniyle Davutpaşa Metro İstasyonu'nda vagonlardan indirilen vatandaşlar otobüs durağına yönlendirildi.

'BUNU HAK ETMİYORUZ'

Sefer yapılamayan Davutpaşa-Bakırköy arasına konulan ring otobüs aracı ise yolcu yoğunluğu nedeniyle yetersiz kaldı. Yolcular gelen otobüsün camlarına vurarak, şoförden kapıları açmasını istedi. İş ve okullarına geç kalan yolcular güvenlik görevlileriyle tartıştı. Davutpaşa istasyonundan çıkmaya çalışan yolcular, yürüyen merdivenin bir anda ters yöne hareket etmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan İBB adayı Murat Kurum, paylaşımına "Bu sabah İstanbul. Bunu hak etmiyoruz. 31 Mart'ta beceriksizlik son bulacak, bu çile bitecek" notu düştü.

VATANDAŞIN İSYANI: REZİLLİĞİ GÖRSÜN

Vatandaşlar ulaşım çilesine isyan etti. Metro arızası nedeniyle oluşan kalabalığı kayda alan bir vatandaş ise, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek "Oy verdiğimiz Ekrem İmamoğlu'nun yaptıkları bu. Rezilliği görsün. Uyuyordur o şimdi. Uyumaya devam et" ifadelerini kullandı.