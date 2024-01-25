"Deprem terörle mücadele kadar önemlidir, bir milli güvenlik sorunudur"

İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Deprem terörle mücadele kadar önemlidir, bir milli güvenlik sorunudur

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım toplantısında projelerini açıkladı.

AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Bugün, hep birlikte İstanbul'un gelecek yüzyılını belirleyecek büyük adımlarını konuşacağız. Çözümsüzlüğü değil, çözümü konuşacağız. Umutsuzluğu değil, umudu konuşacağız

Bu şehri yönetmek, aklınla, kalbinle, tüm benliğinle İstanbul'un ruhuna teslim olmaktan geçer. Her sokağına, her yuvasına adanmaktan geçer. Biz İstanbul'a adanmış kadrolarız

İstanbul'un 94'te başlayan parlak ilerleyişi maalesef 2019'da talihsiz bir fetret dönemine girdi. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla İstanbul bir problemler yumağı haline geldi

İstanbul çaresiz değildir. İnsanı merkeze alan yepyeni bir yönetim yaklaşımını siz İstanbullu hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu yönetim yaklaşımının adı "Sistem İstanbul"

İstanbul'da 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün yüzde 64'e yükselmiş durumda. Zirve saatlerinde bu yoğunluk yüzde 90'ları bile aşıyor. Bu kötü gidişin sebebi mevcut yönetimin ihmalkârlığıdır, iş bilmezliğidir, duyarsızlığıdır

Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek. Bu oranlar ışığında İstanbullulara söz veriyorum. İlk 5 yılın sonunda azalacak olan İstanbul trafiği 10 yılın sonunda bir daha geri dönmemek üzere son bulacaktır

Mevcut 328 km metro hattını 2029'a kadar 650 km çıkaracağız. 10 yıl sonra bu uzunluğu 1004 km'ye ulaştıracağız

İstanbul'un iki yakasına iki tünel projesi yapıyoruz. Bu tünellerin uzunluğu Avrupa yakasında 88,2 km, Anadolu yakasında 34 km olmak üzere 122,2 km olacak. İstanbul'un merkezi bölgelerindeki trafik sıkışıklığını gidereceğiz

İnsan kollarını sıvar ama iş yapmak için sıvar. Reklam için, algı için kollarını sıvamaz. Biz kollarımızı İstanbul'a hizmet için sıvadık

Esenler ve Harem otogarlarını taşıyacağız. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız. Bu iki projeyle kent içindeki yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız

Filolarımıza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs kazandıracağız. Buradan da müjdelerimizi veriyoruz evet bu da çok önemsediğimiz bir proje, Silivri'ye metrobüs geliyor

İSPARK tarifelerinde tam yüzde 25 indirim yapacağız. Vatandaşlarımızın bize sıklıkla söylediği bir talepleri var; "Ben İSPARK'a gidiyorum arabamı park ediyorum ama ilk 15 dakikası ücretsiz ben süreye yetişemiyorum" gibi talepler var. Biz o 15 dakikalık zaman dilimini ilk yarım saate çıkarıyoruz

Deniz ulaşımına 3 tane yeni hat ekliyoruz. İstinye-Yenikapı, Çubuklu-Yenikapı yine Çengelköy-Yenikapı arabalı vapuru projelerimizde de karayoluna alternatif ulaşım imkanlarıyla güçlendireceğiz

Deprem terörle mücadele kadar önemlidir. Bir milli güvenlik sorunudur. Biz sizlere, annelerimize, çocuklarımıza afetlere dirençli bir İstanbul vadediyoruz

5 yılda 39 ilçemizde; yatay mimari eksenli, komşuluk ilişkilerini odağına alan, nüfusu tek bir kişi bile artırmayacak olan tam 650 bin konut inşa edeceğiz

İstanbul'un dijital ikiziyle birlikte tüm afet sürecini yöneteceğiz. Şu anda 39 ilçemizde bulunan toplanma alanlarını, alt ve üst yapılarını afete hazır hale getireceğiz

Afet Farkındalık Akademisi kurarak tüm İstanbulluların bu farkındalığa erişmesini ve günlük yaşantılarında bu süreci, depremi, odağına olmak suretiyle bu bilinçle hareket etsin diyoruz

İstanbul'da su kullanımında adaleti sağlamakta kararlıyız. Bunun için de hane halkı sayısı esas alınarak adaletli su tarifesi uygulayacağız

Gençlerimize İstanbulkart'ındaki seyahat hakkı noktasında, onlar söz verdiler tutmadılar, Biz 1 Nisan sabahı gençlerimize yüzde 40 indirim yapacağız

İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbulkart'larına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız

Göreve gelir gelmez ilk işimiz Silahtarağa Tesisi'ni İstanbul'un şanına yakışır bir temel atma töreniyle, tüm İstanbullularla başlatacağız. Altın boynuzu Haliç'imizi inşallah eski günlerine kavuşturacağız

39 ilçe 964 mahallemizde mahalle bahçeleri yapacağız. Bu bahçelerde İstanbullular artık her mahallemizde yeşille, doğayla iç içe yaşayacak

İstanbulumuzun 151 köyüne 151 ayrı ve özel kırsal kalkınma projesi yapacağız. Ve bu sayede İstanbulumuzun çeperlerinde de kalkınmayı sağlamış ve nüfusumuzu desantralize etmiş olacağız

Eminönü'nde masal tadında bir caddeyi hediye ederek İstanbul'un tarihi kimliğini güçlendireceğiz

Hep birlikte İstanbulumuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz

Dijİstanbul sayesinde hem yönetimi daha verimli hale getireceğiz hem de gençlerimize yeni kazanç kapıları açacağız

Olimpiyatlar için konaklama imkanlarını yeniden geliştireceğiz. Su sporları ve uluslararası jimnastik merkezi gibi tesisleri planlı bir şekilde, 5 sene içerisinde tamamlayacağız.

Türkiye Yüzyılı'nın bayrak şehri İstanbul hedefi için canla başla mücadele edeceğiz. İstanbul'un kayıp 5 yılını hep birlikte telafi edeceğiz

31 Mart akşamı sosyal medya belediyeciliği bitecek, gerçek belediyecilik başlayacak

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