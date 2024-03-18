"Metro hattını 5 yılda 2 katına çıkaracağız, 650 kilometreye ulaştıracağız"

Çekmeköy-Taşdelen Alemdağ Köprülü Kavşağı açılış töreninde konuşan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum,, İstanbul'un tüm ilçe ve mahallelerinde yüz binlerce vatandaşla kucaklaştıklarını söyledi.

Kurum, "Ne yazık ki İstanbul'umuz son 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz, tembel yönetimin elinde fetret dönemini yaşıyor. Her gün çile yaşıyor ve maalesef bu aziz şehir, bir avuç iş bilmezin elinde her geçen gün heba ediliyor. İstanbullu hemşehrilerimiz artık algıyla, yalanla kendisini kandıranları istemiyor." ifadesini kullandı.

Artık İstanbulluların trafik çilesiyle uğraşmak istemediklerini dile getiren Kurum, kent sakinlerinin İstanbul'u gerçek belediyecilikle buluşturacak kadroları beklediğini aktardı.

Murat Kurum, şöyle devam etti:

"Çünkü mevcut CHP'li yönetim bu milleti trafik çilesine, ulaşım problemine mahkum etti. İstanbulluların bir yılının 288 saatini, ömrünün de 3 yılını trafikte heba ettiler. Metro ve metrobüs duraklarında, üst geçitlerde korku filmi yaşadık, her gün. Ve bırakın araç trafiğini çözmeyi, kilometrelerce uzayan yaya kuyruklarına yol açtılar. 5 yılda tek bir metro ihalesine çıkmadılar. Mevcut CHP'li aday bir de ne yaptı? Rahmetli Kadir abimiz döneminde yaptığımız metroların temellerini 'Ben attım' diye yalan söylüyor. Hiç utanma, sıkılma, yüz kızarma yok."

Mevcut İBB yönetiminin açtığını iddia ettiği 47 kilometrelik metro hattının sadece 8 kilometresinin bu dönemde yapıldığını kaydeden Kurum, "Bu yönetim 2019'da göreve geldiğinde Mahmutbey-Mecidiyeköy hattı yüzde 99 tamamlanmıştı. Yüzde 99'unu biz yapmışız, yüzde 1'ini o tamamlamış. Dudullu-Bostancı hattının yüzde 70'i tamamlanmıştı. Rumelihisarı fünikülerinin yüzde 50'si tamamlanmıştı. Yani 'Bitirdiğim' dediği proje sona gelmişti. Bir de bizim dönemimizde başlanan ama iptal ettirdiği projeler var ki onları saymaya kalksak sabaha kadar bitiremeyiz." diye konuştu.

Kurum, İstanbul'da israf edilen paralarla ulaşım probleminin çözülebileceğini, gençler için birçok kütüphane açılabileceğini dile getirdi.

Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar İstanbul'u bir rant olarak görüyorlar. Kırklareli belediye başkan adayına, 'Sen aday olma, gel biz sana İstanbul'dan genel müdürlük, daire başkanlığı verelim' diyorlar. Ya burası senin babanın çiftliği değil ki. Bu işleri bu adamlar yapabilir mi, yapamaz mı, liyakatli mi, becerikli mi, bunlara hiç bakmadan etmeden 5 yıldır yönetmeye çalıştı. Ama iş ortada. Yanan otobüs, yolda kalan metro, vatandaşımızın ulaşım çilesi, her geçen gün artan deprem korkusu... E şimdi işte yönetim anlayışı bu. Hani kimseyi işten çıkarmayacaklardı. Orada binlerce kardeşimizi ekmeğinden ettiler. Sonra da çıkıp 'Biz böyle bir vaat vermedik' dediler. Bu beceriksiz, iş bilmezler ne yaparlarsa yapsınlar, ne derlerse desinler, İstanbul'umuzun mevcut karmaşasını, kaos ortamını en hızlı, en verimli şekilde gidermek için çalışmaya dair azmimiz, arzumuz, gayretimiz ve projelerimiz var."

Bugün açılışını yaptıkları kavşak ile Çekmeköy'ü trafik çilesinden kurtaracaklarını ifade eden Kurum, İstanbul'da trafik yoğunluğunu azaltmak için nisan ayında kolları sıvayacaklarını belirtti.

Kurum, "Şu anki metro hattını 5 yılda 2 katına çıkaracağız, 650 kilometreye ulaştıracağız. Yeni yollarımızla, tünellerimizle, kavşaklarımızla İstanbul'daki trafik çilesine son vereceğiz. Söz vereceğiz, o sözü gerçekleştirmek için gece-gündüz çalışacağız." dedi.

Açılış törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve vatandaşlar katıldı.