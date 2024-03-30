Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

İBB Başkan adayı Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak

Size söz veriyoruz. Biz, İstanbullumuzu asla kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin her an hep yanında olacağız. Bu söz, onların verip de tutmadığı sözlere benzemez, Murat Kurum sözüdür

İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuzdur. İstanbul geride bıraktığımız 5 yılda liyakatsizliğin kurbanı oldu, beceriksizliğe mahkum edildi

"Ulaşım sorununu çözeceğiz" dediler, tam bir çileye dönüştü. Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler. İstanbul'un kaynaklarını yetimin hakkıdır demeden balya balya dağıttılar

30 yıl önceki köfteciyi hatırlıyorsun ama bugün ne hikmetse İstanbul'a verdiğin sözleri hatırlamıyorsun. Bunlar millete yalan söylediler

Biz, deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için sağlam ve huzurlu yuvalar yaparken bunlar balya balya para kuleleri yaptılar

Yarın birini süresiz tatile göndereceğiz. Onlar her türlü manipülasyonu yapacaklar. Yarın sandıklarımıza sahip çıkalım

Sandık günü hesap günüdür. 31 Mart gelecek, hesap kesilecek

(İmamoğlu) Sen kendi genel başkanını devirmek için gizli gizli toplantılar yaparken, biz İstanbul'a 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk

Bizim derdimiz de, bizim davamız da, bizim gayemiz de İstanbul'dur

1 Nisan sabah İstanbul'da yepyeni bir sayfa açılacak. Yine gerçek belediyecilik vizyonu kazanacak yine milletimiz kazanacak

31 Mart'ta gelin gerçek belediyecilikten yana olun

Ayrıntılar geliyor...