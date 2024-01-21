İBB Başkan adayı Kurum, 11 yaşındaki engelli Furkan Tan'ı evinde ziyaret etti
Kaynak: AA
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Murat Kurum, 11 yaşındaki engelli Furkan Tan'ı evinde ziyaret etti.
Kurum, babası İbrahim Halil ve annesi Hatice Tan ile Bahçelievler'de yaşayan 11 yaşındaki engelli Furkan Tan'ın evine ziyarette bulundu.
Tan'a tablet ve imzalı Beşiktaş forması ile oyuncak dozer hediye eden Kurum, "Bu dozerle İstanbul'daki kardeşlerimizin işlerini yapacaksın. Kazacağız ki insanlar düzgün, sağlam evlerde otursun." diyerek kentsel dönüşüm mesajı verdi.
Kurum'a ziyaretinde, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Serdar ile bazı partililer eşlik etti.
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