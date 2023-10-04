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04 Ekim 2023 Çarşamba 16:43:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 16:43:00

HÜRJET'te heyecanlandıran gelişme!

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HÜRJET'in 'after burner' ve 'pas geçme' testleri başarı ile gerçekleştirildi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, HÜRJET çift kokpitli, yüksek takat performans testlerine devam ediyor. After burner ve pas geçme testleri başarı ile gerçekleştirildi" denild

Etiketler : hürjet test başarı
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