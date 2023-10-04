HÜRJET'te heyecanlandıran gelişme!
HÜRJET'in 'after burner' ve 'pas geçme' testleri başarı ile gerçekleştirildi.
Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, HÜRJET çift kokpitli, yüksek takat performans testlerine devam ediyor. After burner ve pas geçme testleri başarı ile gerçekleştirildi" denild
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