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11 Mart 2023 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 15:30:00

HÜDA PAR'dan açıklama: Seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğiz

Kaynak: IHA

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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, aday çıkarmayacağını ve seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, toplantı sonrası basın toplantısı düzenlendi. Yapıcıoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu. Genel Başkan Yapıcıoğlu, bu sabah Başkanlık Divanı toplantısında deprem bölgesindeki çalışmaları ile birlikte seçimler konusunu da değerlendirdiklerini söyledi.

"Biz daha önce kamuoyuna cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağımızı ilan etmiştik" diyen Yapıcıoğlu, "Seçim tarihinin ilan edilmesi ve adayların ilanından sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili kararımıza kamuoyuyla paylaşacağımızı ifade etmiştik. Kısa bir süre önce millet ittifakı adayını ilan etmişti. Dün de Erdoğan Cumhur ittifakının adayı olduğunu bir kez daha ilan etti" dedi.

Her ne kadar başka bazı partilerin ittifak için bir araya gelecekleri ve üçüncü bir aday çıkacağı yönünde haberler olsa da başka aday çıksa bile seçimin Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçeceği görülmektedir değerlendirmesinde bulunan Başkan Yapıcıoğlu, "Bugün Başkanlık Divanı toplantısında -daha önce yetkili kurullarımızla yaptığımız istişarelerin neticesi ile de uyumlu olarak- 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhur ittifakı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Milletimize ve memleketimize hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

Etiketler : hüda par cumhur ittifakı zekeriya yapıcıoğlu recep tayyip erdoğan hür dava partisi

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