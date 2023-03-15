HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Küresel çaptaki oyunu bozuyoruz

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15 Mart 2023 Çarşamba 07:53:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 07:53:00

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Biz oynanan küresel çaptaki oyunun farkındayız. Biz bu oyunu bozuyoruz bunun da farkındayız

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 2023 seçimleriyle birlikte gündeme ilişkin A Haber'de önemli mesajlar verdi. Zekeriya Yapıcıoğlu, partilerine yönelik son günlerdeki sert tondaki değerlendirmelere dikkat çekerek, "Bizim hedeflerimiz büyük. Biz oynanan büyük oyunun küresel çaptaki oyunun farkındayız, biz bu oyunu bozuyoruz bunun da farkındayız." diye konuştu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu A Haber canlı yayınında konuştu.

Yapıcıoğlu, "Biz oynanan küresel çaptaki büyük oyunun farkındayız. Küresel çaptaki oyunu bozuyoruz. Ümmetin ve milletin çıkarları var. Başkan Erdoğan'ı desteklemek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin etrafı ateş çemberi" diye konuştu. 2018 seçimlerinde de Başkan Erdoğan'ı desteklediklerini ifade eden ve bu seçimlerde desteklerini açıkladıktan sonra kendilerine yönelik saldırıların başladığının altını çizen Yapıcıoğlu "Birileri benim inancıma ortaçağ karanlığı diyorsa, birileri bu memlekette aile kurumunu hedef alan sözleşmeleri hayata geçireceklerini söylüyorsa, onların iktidara gelmemesi için elimden geleni yaparım. Dengelerini bozduğumuz için bize FETÖ-PKK diliyle saldırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Etiketler : HÜDA PAR Zekeriya Yapıcıoğlu Küresel çaptaki oyun PKK

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