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23 Temmuz 2023 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 10:15:00

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasında

Kaynak: AA-İHA

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HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in parti binasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandığı, il sekreteri Sacit Pişgin'in de hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına gelen 72 yaşındaki A.S., mescitteki Demir ve Pişgin'e bıçaklı saldırıda bulundu.

Yaralanan Salih Demir ve Sacit Pişgin, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pişgin, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

A.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Demir'in tedavisi devam ediyor.

Bu arada, saldırı anı partinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına ait görüntülerde, Demir ve Pişgin'in saldırının ardından il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındığı, Pişgin'in ayakta durmakta zorlandığı ve daha sonra dışarı çıkan Demir'e saldırganın tekrar saldırdığı anlar yer alıyor.

Etiketler : hüda par saldırı adana sacit pişgin salih demir
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