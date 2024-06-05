“HOŞT” paylaşımı rekora koşuyor
Mustafa Varank, Fatih Altaylı'nın iddialarına sosyal medya paylaşımı ile cevap verdi. Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile birlikte fotoğraf paylaşan Varank, Altaylı'ya ‘hoşt' dedi. Sosyal medyada gündem olan Varank'ın cevabı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Fatih Altaylı, gündemi değerlendirdiği YouTube kanalında eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank hakkında iddialarda bulundu.
ALTAYLI'DAN VARANK İDDİASI
Varank'ın Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ayağını kaydırmak istediğini öne süren Altaylı, "Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın, şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürlüğünü yapmakta olan Hasan Doğan'ın ayağını kaydırmak için ciddi bir çaba içinde olduğu tespit edilmiş. Hasan Doğan'ı o görevden aldırıp, yerine kendisi geçmek üzere olduğu bir organizasyon içerisinde olduğu söyleniyor." dedi.
VARANK'IN YANITI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yazının gündem olmasının ardından eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan cevap gecikmedi. Sosyal medyada gündem olan Varank'ın cevabı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
HOŞT!
Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'la fotoğrafını paylaşan Varank, Fatih Altaylı'ya "Hoşt" yanıtını verdi.
Ben de Fatih Altaylı'ya yakışan hitap şekliyle, biraz önce çektiğim bir fotoğrafla cevap vereyim: HOŞT https://t.co/ngA3TBmYgl pic.twitter.com/USkMnZ7nY2— Mustafa Varank (@varank) June 5, 2024