“HOŞT” paylaşımı rekora koşuyor

Fatih Altaylı, gündemi değerlendirdiği YouTube kanalında eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank hakkında iddialarda bulundu.

ALTAYLI'DAN VARANK İDDİASI

Varank'ın Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ayağını kaydırmak istediğini öne süren Altaylı, "Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın, şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürlüğünü yapmakta olan Hasan Doğan'ın ayağını kaydırmak için ciddi bir çaba içinde olduğu tespit edilmiş. Hasan Doğan'ı o görevden aldırıp, yerine kendisi geçmek üzere olduğu bir organizasyon içerisinde olduğu söyleniyor." dedi.

VARANK'IN YANITI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yazının gündem olmasının ardından eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan cevap gecikmedi. Sosyal medyada gündem olan Varank'ın cevabı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

HOŞT!

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'la fotoğrafını paylaşan Varank, Fatih Altaylı'ya "Hoşt" yanıtını verdi.