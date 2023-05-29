Her renk sandık başında

Türkiye 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için dün yeniden sandık başındaydı. Seçim ilk turda olduğu gibi renkli görüntülere sahne oldu. Kimi gelinliğiyle sandık başındaydı kimi de Kafkas kıyafetiyle...

EFELER GİBİ SEÇİM

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Dampınar ve Çamköy mahallelerinde kurulan sandıklarda oy kullanan efe kıyafetli seçmenler, kendilerine ilgi gösteren vatandaşlarla oy kullanma işleminin sonrasında fotoğraf çektirdi. Şehit Cafer Efe Yörükleri ve Zeybekleri Derneği Başkanı Mehmet Sarı, seçimlerin tarihi önem taşıdığını belirterek bu özel günde de efe kıyafeti giymeyi tercih ettiklerini söyledi.

İLK OY CAN DOSTLA



Antalya'da ilk kez oy kullanan 18 yaşındaki İrem Ayşe Bazoğlu, oy kullanmaya "can dostum" dediği köpeği Mia ile gitti.

OY PUSULASIYLA SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ



Ankara'da Mehmet Emin Özbey, kız arkadaşı Gizem Esin'e temsili sandık ve çiftin fotoğrafı bulunan oy pusulasıyla sürpriz evlilik teklifi yaptı. Esin'in "evet" cevabının ardından Özbey, kız arkadaşının parmağına yüzüğü taktı. Esin de "evet" yazan mührü, Özbey ile fotoğrafının bulunduğu oy pusulasına basarak zarfı sandığa attı.

YÖRESEL BULUŞMA



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar geleneksel kıyafetleriyle oy kullandı.

KARSLI ÇİFTTEN KAFKAS ESİNTİSİ

Kars'ta oy kullanmaya giden Cem ve Şeyda Kızılkaya çifti bir anda dikkatleri üzerlerine çekti. Kafkas kıyafetiyle oylarını kullanan çift, okul çıkışında Kafkas Halk Dansı figürüyle gazeteciler poz verdi.

VAN'DA KIRGIZ TÜRKLERİ



Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, bu seçimde de yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti. Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türklerinden Cengiz Taç, "Geleneklerimizi yaşatmaya, kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Oy vermeye atlarımızla gelerek seçime renk katmak istedik. Oyumuzu da kullandık" diye konuştu.

KUZUSUNDAN AYRILAMADI

İstanbul Sarıyer'de bir kadın yanına kuzusunu da alarak oy kullanmak için Sarıyer Ayazağa İlkokulu'na geldi. Kadın okula kuzuyla birlikte girerken, diğer vatandaşlar ise şaşkına döndü.

ÖRÜMCEK ADAM SÜRPRİZİ



Adana'da yaşayan 26 yaşındaki Can Şaşkın, çocukluk tutkusu olan örümcek adam kostümü giyerek oy kullanmaya gitti. Vatandaşlar ve yanındaki çocuklar, Can Şaşkın'a yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

SANDIĞA PAPAĞANIYLA GİTTİ

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Nazım Cihan Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağanı gören vatandaşlar ve sandık görevlilerin ilgi odağı oldu. Paşa" isimli papağanıyla zarfı sandığa atarken, çevredeki vatandaşlar papağanı ilgiyle izledi.

EVİNDE KULLANDI



Karabük'te yaşayan, "dünyanın en uzun boylu kadını" Rümeysa Gelgi, oyunu evinde kullandı. Safranbolu İlçe Seçim Kurulu görevlileri, 26 yaşında ve 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Gelgi'nin Emek Mahallesi'ndeki evine seyyar sandık götürdü.

YÖRÜK FARKI



Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kaymakam Mustafa Karslıoğlu İlkokulu'na Yörük kıyafetleriyle giden Oktay Durukan'a vatandaşlar ilgi gösterdi. Türkiye'nin 100. yılında seçime gittiğini belirten Durukan, "Ben de tarihi Yörük elbisesiyle oyumu kullandım. Vatana millete hayırlı olsun" dedi.

UNUTULMAZ BİR GÜN



Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan İrem ve Mehmet Nogay çifti, akşam saatlerinde yapılacak düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Arapzade Mahallesi'ndeki Tuna İlkokulu'na gitti. Çift, kayıtlı oldukları sandıkta oylarını kullandı.