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02 Haziran 2023 Cuma 16:12:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 16:12:00

Hem seçmene hem Kılıçdaroğlu'na ağır hakaret: 'Merzifon eşeği'ne benzetti

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Fatih Altaylı son yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'merzifon eşeği'ne benzetti. Altaylı "saksıyı aday gösterseydiniz yüzde 48 alırdı" diye yazdı.

7'li koalisyon, 28 Mayıs seçimlerinden hezimetle ayrıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyürken Fatih Altaylı'dan CHP Genel Başkanı hakkında sert açıklamalar geldi.

Muhalefetin yüzde '48 oy aldık' söyleminin arkasına sığınamayacağını belirten Altaylı Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Oraya ismini anmak istemediğim ama çalışkanlığı ve Merzifonlusu ünlü bir canlıyı bağlasa idiniz, o da zaten ikinci turda en az yüzde 48 alırdı" dedi.

"SAKSIYI ADAY GÖSTERSEYDİNİZ, YÜZDE 48 ALIRDI."

Fatih Altaylı son yazısında Kılıçdaroğlu'nu 'merzifon eşeği'ne benzeterek, saksıyı aday gösterseydiniz yüzde 48 alırdı" diye yazdı.

Etiketler : chp kemal kılıçdaroğlu fatih altaylı
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