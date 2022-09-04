HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası küstah tehdit

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04 Eylül 2022 Pazar 08:14:00 - Güncelleme:04 Eylül 2022 Pazar 08:14:00

HDP'nin kuyruk acısı devam ediyor! Semra Güzel'in tutuklanması sonrası yine tehdit dili: Bu memleketi başınıza yıkacağız

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Türkiye'de arkasında durduğu PKK gibi tehdit dilini seven HDP'den Semra Güzel'in tutuklanmasına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak konuya ilişkin paylaşımda bulunan HDP'li Sezai Temelli " Diyarbakır'ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız." ifadelerini kullandı.

Tehdit dilinin dozunu arttıran HDP'den Türkiye'ye yönelik küstah tehditler gelmeye devam ediyor.

BU MEMLEKETİ BAŞINIZA YIKACAĞIZ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yaptığı açıklamada HDP'li Semra Güzel'in tutuklanmasına ilişkin "Diyarbakır'ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız." ifadelerini kullandı.

Temelli paylaşımında "Bir babanın başına Diyarbakır'ı yıktınız; Diyarbakır vekilimizi de zulümle gözaltına alarak düşmanlığınızı bir kez daha gösterdiniz. Diyarbakır'ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız." dedi.

SAHTE KİMLİKLE KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki yakalama kararı neticesinde dün yakalanan HDP'li vekili Semra Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- SÜREÇ

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve Güzel hakkında fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

Semra Güzel'in dokunulmazlığı 1 Mart'ta TBMM Genel Kurulu'nda kaldırılmıştı.

Adalet Bakanlığı, fezlekeleri gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında 24 Mart'ta yakalama kararı çıkardığı Güzel, İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ve "terör örgütü propagandası yapmak"tan kaydı bulunan Fırat D. ile birlikte dün yakalanmıştı.

HDP'Lİ SEMRA GÜZEL'İN TUTUKLANMASINA İLİŞKİN HAKİMLİK KARARINA ULAŞILDI

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in tutuklanmasına ilişkin hakimlik kararında, 'şüphelinin tüm aramalara rağmen bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve bu karara istinaden ifadesinin alınmış olmasıyla, eylemin sabit görülmesi halinde alması muhtemel ceza miktarı da dikkate alındığında kaçma şüphesi bulunduğu anlaşıldığından tutuklamanın ölçülü olduğu' belirtildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının ortak çalışmasıyla, Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği İstanbul Adliyesinde, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Güzel, hakimlik ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İfadesinde, yargılama sürecini tamamen siyasi bir süreç olarak değerlendirdiğini iddia eden Güzel, "Bir kısım fotoğrafların da içinde bulunduğu gizli tanık beyanlarıyla içi doldurulmaya çalışılmış bir soruşturma yürütülmüştür. Bu fotoğraflara ilişkin bir tek ben yargılanmıyorum. Diğer yargılananlar tutuksuz yargılanmaktadırlar. Bugün benim üzerimden yargılanan HDP'dir. Bir seçim propagandası olarak değerlendiriyorum." dedi.

Beraatla sonuçlanan emsal kararlar olduğunu savunan Güzel, ifadesinde serbest bırakılmayı istediğini kaydetti.

Hakimlik kararında, şüpheli Güzel aleyhine beyanlar, HTS kayıtları, baz bilgileri, terör örgütü mensuplarıyla birlikte sözde askeri eğitim alanında çekilmiş fotoğrafların bulunması ve tüm dosya kapsamında şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve delillerin henüz tam olarak toplanmadığı belirtildi.

Kararda, 'şüphelinin tüm aramalara rağmen bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve bu karara istinaden ifadesinin alınmış olmasıyla, eylemin sabit görülmesi halinde alması muhtemel ceza miktarı da dikkate alındığında kaçma şüphesi bulunduğu anlaşıldığından tutuklamanın ölçülü olduğu' kaydedildi.

Etiketler : HDP Semra Güzel HDP Diyarbakır HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
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