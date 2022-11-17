HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin rapor Genel Kurulda

17 Kasım 2022 Perşembe 16:52:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 16:52:00
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin rapor Genel Kurulda
TBMM Karma Komisyonu, HDP'li Güzel'in "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu kabul ederek, Genel Kurula sevk etti.
TBMM Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu kabul ederek, Genel Kurula sevk etti.
- Kurtulmuş: Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi gerçekleşti
- Yurda kaçak girmek isteyen 19 kişi yakalandı
- Aliyev: Karabağ'da yaşayan ve yaşamak isteyenlerle konuşmaya hazırız
- Beyoğlu'ndaki terör saldırısında bombacı teröristin örgüt bağlantıları çözülüyor
- İran'dan yurda giren 2 teröristten biri ölü, diğeri sağ olarak ele geçirildi
- Emine Erdoğan'dan Endonezya Devlet Başkanı'nın eşine teşekkür