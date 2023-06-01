HDP'den Demirtaş'a cevap: Başka birini önerdi!
28 Mayıs hezimetinin ardından CHP ve İYİ Parti'nin yanında HDP'de de kazan kaynıyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, siyaseti bıraktığını açıkladı. Ardından "Cumhurbaşkanı adayı olmak istedim, kabul edilmedi" dedi. Bunun üzerine parti karıştı ve kedisine HDP'den jet yalanlama geldi. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet hezimeti yaşadı. Ancak hiçbiri bu yenilgiden ders almadı. Hepsi birbirini suçladı. Son kriz de, seçimlerde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşine takılan HDP'de çıktı.
PARTİSİNİ ELEŞTİRDİ
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. İlginç bir çıkış yaparak partisini ve partisinin seçim döneminde yürüttüğü çalışmadı. Partisinde yaşanan oy kaybından dolayı HDP'lileri suçlayan Demirtaş, seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ancak bu isteğinin hiçbir gerekçe sunulmadan reddedildiğini açıkladı.
HDP'DEN JET YALANLAMA
Bunun üzerine parti karıştı. HDP Sözcüsü Ebru Günay, Selahattin Demirtaş'ın sözlerini yalanlayarak "Cumhurbaşkanı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızla değerlendirilmedi. Kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı" açıklamasını yaptı.
'HUKUKİ DURUMU NEDENİYLE...'
Selahattin Demirtaş'ın eleştirilerini önemsediklerini de sözlerine ekleyen HDP'li Günay, "Elbette ki kendisi önceki dönem Eş Genel Başkanımız ve biz bu süreçte tartışmaları ve çalışmaları yürütürken de bütün parti kurullarımızla, yine siyaseten HDP içerisinde ve şu an tutuklu aktör arkadaşlarımızla bir tartışma süreci yürüttük. Bütün parti stratejisini ve seçim stratejisini de yürütürken de bu kurullarda tartışmalar yürüterek gerçekleştirdi. Kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızla değerlendirilmedi. Kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı" ifadesini kullandı.
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