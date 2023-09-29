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29 Eylül 2023 Cuma 17:11:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 17:11:00

Hatay'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kaynak: AA

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, ilk müdahale aracı, 2 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Etiketler : hatay orman yangını yangın samandağ
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