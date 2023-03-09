Hatay'da 'Kardeşlik Kenti'

Depremlerin ardından yaraları sarmak için Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşam alanları oluşturulmaya başlandı. Kırıkhan'da görevlendirilen Arnavutköy Belediyesi, geniş sosyal donatılara sahip olan 'Kardeşlik Kenti' adı verilen yaşam alanı kurulması çalışmalarını bitirdi. Kardeşlik Kenti'nde 500 aile barınma fırsatı bulurken, alan içinde sağlık ocağı, çocuk oyun alanları, duş alanları, kütüphane, çamaşırhane, mescit ve aşevi gibi bölümler bulunuyor.

