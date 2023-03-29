Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor

Antakya ve Defne ilçelerinde 23 mahallede sabahın erken saatlerinde işbaşı yapan ekipler, aralıklarla etkili olan sağanağa rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar, Antakya'daki Narlıca, Maşuklu, Fevzi Çakmak, Esenlik, Ürgen Paşa, Altınçay, Saraykent, Akasya, Odabaşı, Akçaova, Bitiren, Apaydın, Demirköprü, Küçükdalyan, Kışlasaray ve Haraparası ile Defne'deki Harbiye, Sümerler, Değirmenyolu, Çınarlı, Çekmece, Subaşı ve Turunçlu mahallelerinde yürütülüyor.

Mahallelerde bir taraftan depremlerde ağır hasar alan binalar kontrollü yıkılırken, bir taraftan da hem bu binaların hem de depremlerde yıkılan binaların enkazı iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek şehir dışında belirlenen noktalara taşınıyor.

Çalışanlar, yaktıkları ateşin başında ısınmaya çalışıyor.

Güvenlik güçleri de yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapıldığı alanlarda önlem aldı.