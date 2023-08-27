VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zehir tacirlerine geçit yok! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı
Hatay'da depremzedeleri hedef alan şüpheliler gözaltına alındı
Hakkari Valisi Çelik'ten üs bölgelerindeki askerlere ziyaret
İspanya'da şiddetli yağış yaralanmalara neden oldu
Meteoroloji'den Ege için yağış uyarısı
Nijer'de tansiyon düşmüyor: Askeri yönetim taraftarları Fransız üssünün önünde toplandı
27 Ağustos 2023 Pazar 17:06:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 17:06:00

Hatay'da depremzedeleri hedef alan şüpheliler gözaltına alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hatay Valiliği, sosyal medyada paylaştıkları videolarda depremzedelerin hassasiyetlerini istismar ettikleri belirlenen 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya uygulaması TikTok kullanıcıları M.Ü. ve A.A'nın, dün akşam saatlerinde deprem bölgesindeki vatandaşların hassasiyetlerini istismar eden videolar paylaştığı belirtildi.

Videolarda sözde anketlerin yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay Emniyet Müdürlüğümüzce 2 şüpheli bugün yakalanmış olup Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince işlem başlatılmıştır. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarında faaliyet gösteren kişilerin sözleşmeleri idaremizce tek taraflı olarak feshedilmiştir. Esef verici bu tür olayların olmaması en büyük dileğimizdir."

Etiketler : hatay gözaltı depremzede
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Kendini ‘gözde dul' ilan etti

Kendini ‘gözde dul' ilan etti
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Annesi yoğun bakımda

Annesi yoğun bakımda
Bir dizi operasyon

Bir dizi operasyon
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
Yengeler yarışıyor

Yengeler yarışıyor
Prodüktörü Murat

Prodüktörü Murat
Ölümden döndü

Ölümden döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX