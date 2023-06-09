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09 Haziran 2023 Cuma 16:02:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 16:02:00

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam etti.

Ağır hasar aldığı belirlenen Antakya, Defne, Samandağ, İskenderun, Arsuz, Hassa, Belen, Kırıkhan, Reyhanlı, Kumlu ve Payas ilçelerindeki binalarda çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı yapılar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.

Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

Etiketler : HATAY DEPREM YIKIM
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