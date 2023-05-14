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14 Mayıs 2023 Pazar 09:34:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 09:34:00

Hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı

Kaynak: AA

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Kırklareli'nde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

Kırklareli İl Seçim Kurulu görevlileri, Bademlik Mahallesi'nde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan 80 yaşındaki Gülsevim Eskici'nin evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini, Eskici'nin bulunduğu odadaki sehpa üzerine yerleştirdi ve oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Eskici, oyunu kullandıktan sonra, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Yaşından dolayı okula oy kullanmaya gidemediğini belirten Eskici, evine kadar gelen görevlilere teşekkür etti.

Kırklareli merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 17 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.

Etiketler : hasta engelli seçmen seyyar saydık oy kullanma
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