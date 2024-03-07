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07 Mart 2024 Perşembe 10:31:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 10:31:00

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkının kapasitesi iki katına çıkarılıyor

Kaynak: AA

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Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda bulunan tır parkının kapasitesi 1450 tıra çıkartılıyor.

Tır parkının genişletilmesi için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. 750 tır kapasiteli parka ilave 700 araçlık alan için altyapı çalışmaları tamamlandı.

Üstyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla gümrükten geçiş için bekleyen tır sürücülerine daha konforlu bir alan sunulacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, tır parkındaki genişletme çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını söyledi.

Tır trafiğinde yaşanan artışa bağlı olarak gümrük kapısında zaman zaman kuyrukların yaşandığını belirten Vali Sezer, mevcut tır parkının genişletilerek sorunun çözüleceğini ifade etti.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda özellikle bu ay tır trafiğinde yoğun bir artış yaşandı oradaki parkın biraz da yetersiz olması tır kuyruklarına sebebiyet veriyor. İlave tır parkının yapımıyla ilgili çalışmalar hızlandı yaklaşık 700 tırın daha yer alacağı bir alan daha hazırlanacak.

Şu anda altyapısı bitti ama üstyapı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 15 gün içerisinde orayı bitireceğiz. Araç ve yolcu trafiği artıyor. Her yıl üzerine yüzde 15 koyarak devam ediyor. Üretimimiz ve ihracatımızdaki dinamizm gümrük kapılarına da yansımış durumda."

Etiketler : edirne hamzabeyli sınır kapısı tır parkı
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