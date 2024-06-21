Hamburger büfesi açtıran hamburger tarifi

Yetişkin yaşlı çocuk demeden her yaşa ve her tada hitap ediyor. Malzemelere sadık kalıp inanarak yedikçe yedirten hamburgerin tarifini sizler için yazdık...

Hamburger köftesi için

400 gr kıyma

Yeşillik

1 çorba kaşığı sirke

1,5 çorba kaşığı pekmez

Domates

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tereyağı

Turşu

Hamburger ekmeği için

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

2.5 yemek kaşığı şeker

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 paket kuru maya

2 yumurta beyazı

Aldığı kadar un 4-5 su bardağı kadar

Hamburgerin yapılışı

İlk başlayacağımız şey hamburgerin hamuru oluyor. Bütün malzemeler geniş bir kapta karıştırılıp yapışkan olmayan bir hamur haline getiriliyor. Mayalanmasına izin verin. Yalnızca bir saat hamuru dinlendirin. Mayaladığımız hamurları 10-12 parçaya ayıralım. Parçalanan hamurların yarım saat daha mayalanmasını bekleyelim. 200 derecelik fırında pişirelim.

Hamburger köftesinin yapılışı

Köfte için bütün malzemeleri karıştırıp güzelce yoğuralım. Yarım saat şekil verip buzdolabında dinlendirdikten sonra döküm tavada az yağ ile pişirelim. Hamburgerinizin arasına domates, turşu marul koymayı unutmayın! Afiyet olsun...