Hamburger büfesi açtıran hamburger tarifi
Kaynak: GUNES.COM
Bugüne kadar yediğiniz tüm hamburgerleri unutun. Hatta bundan sonra yiyeceğiniz hamburgerleri de unutun. Hamburger denildiğinde bu tarifi uygulayacağınızdan diğer tarifleri zaten unutacaksınız… Püf noktalı malzemeler ile hamburger yapımı haberimizde… İşte detaylar…
Yetişkin yaşlı çocuk demeden her yaşa ve her tada hitap ediyor. Malzemelere sadık kalıp inanarak yedikçe yedirten hamburgerin tarifini sizler için yazdık...
Hamburger köftesi için
400 gr kıyma
Yeşillik
1 çorba kaşığı sirke
1,5 çorba kaşığı pekmez
Domates
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tereyağı
Turşu
Hamburger ekmeği için
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı sıvı yağ
2.5 yemek kaşığı şeker
1,5 tatlı kaşığı tuz
1 paket kuru maya
2 yumurta beyazı
Aldığı kadar un 4-5 su bardağı kadar
Hamburgerin yapılışı
İlk başlayacağımız şey hamburgerin hamuru oluyor. Bütün malzemeler geniş bir kapta karıştırılıp yapışkan olmayan bir hamur haline getiriliyor. Mayalanmasına izin verin. Yalnızca bir saat hamuru dinlendirin. Mayaladığımız hamurları 10-12 parçaya ayıralım. Parçalanan hamurların yarım saat daha mayalanmasını bekleyelim. 200 derecelik fırında pişirelim.
Hamburger köftesinin yapılışı
Köfte için bütün malzemeleri karıştırıp güzelce yoğuralım. Yarım saat şekil verip buzdolabında dinlendirdikten sonra döküm tavada az yağ ile pişirelim. Hamburgerinizin arasına domates, turşu marul koymayı unutmayın! Afiyet olsun...