VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hamas'tan Başkan Erdoğan detayı: "Taylandlı esirler çabalarıyla serbest bırakıldı"
Yunanistan'dan Türkiye'ye YDİK mesajı: "Samimi bir işbirliği niyetindeyiz"
Havertz Arsenal'ı zirveye taşıdı
Aslan yıldızlarıyla fark attı
Bebek katili Netanyahu evinin önünde protesto edildi! İstifa çağrısı
Filistin Esirler Cemiyeti'nden Gazze'deki esirler için açıklama: "Akıbetlerinden İsrail sorumludur"
26 Kasım 2023 Pazar 01:19:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 01:19:00

Hamas'tan Başkan Erdoğan detayı: "Taylandlı esirler çabalarıyla serbest bırakıldı"

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Hamas, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı" açıklamasını yaptı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, çatışmalara insani ara mutabakatı kapsamında 13 İsrailli esir ile 7 yabancı uyrukluyu Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiği belirtildi.

Bu arada İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç Örgütünden aldığı bilgiye göre İsrailli esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket ettiğini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Kassam Tugayları'nın, İsrail'in mutabakat maddelerine uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmasının ardından X sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Ensari, "Mısır ve Katar'ın, taraflarla gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

HAMAS: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇABALARIYLA TAYLANDLI ESİRLER SERBEST BIRAKILDI

Başkan Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana insani girişimleri sürüyor.

Hamas, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı" açıklamasını yaptı.

Etiketler : gazze esirleri serbest erdoğan girişimi hamas açıklama taylandlı esirler gazze filistin israil
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Çorum mu Bodrum mu?

Çorum mu Bodrum mu?
Arabesk şarkı geliyor

Arabesk şarkı geliyor
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Ekrana ‘İnci'li dönüş

Ekrana ‘İnci'li dönüş
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX