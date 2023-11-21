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Hamas'tan ateşkes duyurusu: İsrail'le anlaşılmak üzere
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21 Kasım 2023 Salı 06:18:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 06:18:00

Hamas'tan ateşkes duyurusu: İsrail'le anlaşılmak üzere

Kaynak: AA

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Hamas lideri Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına ‘ulaşmaya yakın' olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi.

Hamas'ın Telegram hesabından, hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ateşkese ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.

Heniyye, "Hareket, Katar'daki kardeşlerine ve ara buluculara yanıtını verdi. Ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınlaştık." ifadesini kullandı.

İsrail kan kusuyor! Gazze'de mülteci kampını yine vurdular

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve KKTC vatandaşları İstanbul'a geldi

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İsrail'de esir krizi: Hükümet toplantısı terk edildi

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu öldü.

Etiketler : Hamas İsrail ateşkes
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