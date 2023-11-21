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21 Kasım 2023 Salı 05:17:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 05:17:00

İsrail'de esir krizi: Hükümet toplantısı terk edildi

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail 46 gündür Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken, İsrailli esir yakınlarının hükümete tepkileri giderek artıyor. Kassam Tugayları'nın elinde bulunan esir yakınlarından bazısı, İsrail'deki Savaş Kabinesi ile yapılan toplantıyı terk etti.

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan esir yakınlarından bazıları, Savaş Kabinesi ile yapılan toplantıda yetkililerin sarf ettiği "Hamas'ın bitirilmesi hedefi ile esirlerin özgürlüğüne kavuşturulması hedefi eşit derecede öneme sahip" ifadesi ile hayal kırıklığına uğradı.

İsrailli esir yakınlarının bir kısmı bu sebeple toplantıyı terk etti.

İsrail Kanal 12'ye konuşan esir yakını Udi Gorin, "Toplantının amacı bakanların İsrail'in savaştaki hedeflerini açıklamasıydı. Daha önce esirlerin kurtarılmasının en önemli amaç olduğu söylenirken, şimdi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) Netanyahu, her iki hedefin de eşit derecede önemli olduğunu söyledi. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı." dedi.

İsrail hükümeti, 7 Ekim'den bu yana sivil ve asker olmak üzere Hamas'ın elinde 239 vatandaşının bulunduğunu belirtiyor.

Etiketler : İsrail hükümet esir
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