Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Haliç Köprüsü'nde bir otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri devam ediyor.

TRAFİĞE KAPATILDI

Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.