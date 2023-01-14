VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Haliç Köprüsü'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Fırsatçılık yapan özel okullara karşı veliler hangi yollara başvurabilecek?
Türküleri öğrencilerle söylediler
Yüzbinlerce sözleşmeli personel için geri sayım!
Altılı Masa'nın modeline İnce'den sert tepki
Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Karaturplu karışım öksürüğü kesiyor
‘Kraken' varyantı hızla yayılabilir
Dikkat! Duygularınız acıktırabilir
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 14 Ocak
Avrupa'daki ilk "dikey uydu fırlatma" tesisi İsveç'te açıldı
Biden 'Birliğin Durumu' konuşmasını 7 Şubat'ta yapacak
Devriye gezen polis ekibine silahlı saldırı: 1 yaralı
Burkina Faso'da camiye saldırı: 9 kişi öldü
Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u farklı geçti
Emine Erdoğan: Türkiye'nin yeni yüzyılı ideali bir gelecek yolculuğudur
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası sağlık sisteminde anormallikler sürüyor
Gölbaşı'nda doğal gaz vanasındaki sızıntı paniğe neden oldu
Türkiye-Kırgızistan dış ticaret hacmi 1 milyar doları yakaladı
ABD, Safer petrol tankeri dosyasında yeni gelişme
Bakanı Kurum: İklim Kanunu en kısa sürede Meclis'ten geçireceğiz
Almanya, Polonya'nın "izin almadan" Ukrayna'ya Leopard tankı vermesinin yasa dışı olacağını açıkladı
14 Ocak 2023 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 07:30:00

Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: AA

ABONE OL

Haliç Köprüsü'nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

Haliç Köprüsü'nde bir otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri devam ediyor.

TRAFİĞE KAPATILDI

Silahlı saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Etiketler : Edirne istikameti Haliç Köprüsü Saldırı
Sağlık danışmanlarından eğitim alıyor

Sağlık danışmanlarından eğitim alıyor
Magazinin perde arkası

Magazinin perde arkası
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz
Ödül gururu

Ödül gururu
Anne özlemi dinmiyor

Anne özlemi dinmiyor
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
85 bin liralık avize

85 bin liralık avize
Meğer her şey kurguymuş

Meğer her şey kurguymuş
Mihran Ela hastanelik oldu

Mihran Ela hastanelik oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX